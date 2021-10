Projeto ‘Olhar Diferente’ distribui doces e brinquedos para milhares de crianças no Acre

Pelo sétimo ano consecutivo, o projeto Olhar Diferente distribuiu brinquedos e doces para crianças de bairros carentes de Rio Branco, além de dois municípios próximos à capital, Porto Acre – Vila Caquetá e Bujari. A ação, idealizada por Karoliny Oliveira juntamente com um grupo de amigos, hoje conta com apoio de cerca de 160 colaboradores.

O ação arrecadou doces e brinquedo, que foram entregues entre os dias 08, 09, 10 e no dia das crianças, 12 de outubro, e nos dias 16 e 17 de outubro para atender parte do interior do estado; além de 2 mil mascaras, enviadas pelo projeto – Mascara Para Todos – para serem distribuídas ás crianças. “Este ano contemplamos dezessete bairros na capital e conseguimos atender 1.840 crianças, nosso objetivo era atender somente cerca de 500 crianças, mas a sociedade abraçou a campanha, e chegamos a essa marca. O projeto só tem a agradecer á todos que acreditam no trabalho e seriedade do projeto ”, declarou Gleice Oliveira, uma das coordenadoras.

Ainda de acordo com ela, a distribuição das doações acontece de forma itinerante nos bairros onde o projeto já tem cadastrado todas as crianças, essa forma de passar de comunidade em comunidade foi decisão da comissão organizadora da campanha, por entender que ainda não era o momento de fazer uma festa com grande aglomeração, tendo em vista que ainda estamos período de Pandemia” acrescentou.

CONFIRA ALGUMAS IMAGENS DA AÇÂO: