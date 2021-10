Protesto: Policiais penais acampam na Aleac pedindo melhorias salariais

Policiais penais estão acampados em frente à Assembleia Legislativa do Acre nesta quarta-feira (27), em protesto contra o Governo do Estado que querem a sansão da lei orgânica elaborada por eles e entregue no último dia 10 de junho à Casa Civil. Além disso, eles querem melhorias salariais, equiparação dos vencimentos aos de outras forças de segurança do Estado.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que criou a Polícia Penal na esfera estadual foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) em dezembro de 2019. Com a mudança de categoria, o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) precisa passar por um processo de reestruturação institucional e reformulação de leis que garantam a estabilidade e segurança jurídica da classe.

Ao tomar conhecimento do protesto, o governador Gladson Cameli, que participa de uma inauguração de um prédio público próximo, pediu que uma comissão seja formada para que seja recebida por ele.

“Logo mais, após a inauguração, eu os receberei no Palácio Rio Branco e já quero que vocês vão preparando um relatório com as prioridades para tratarmos”, declarou.

“Estamos aqui brigando pelos antigos, vamos montar uma comissão aqui e conversar com o Governador e resolver essa situação”

Alguns são contra, querem que n governador venha ao acampamento para conversar com todos eles.

A reportagem do ContilNet acompanha o caso e retornamos com mais informações.