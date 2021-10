Qual a vida útil da grama sintética?

Muitos optam pela grama sintética em seu jardim ou quintal por ela ser muito mais prática que a grama natural. Além de ser fácil de manter e cuidar, a vida útil da grama sintética é muito mais longa que a grama natural. Em apenas algumas semanas após o corte, a grama natural já está de volta ao seu tamanho original.

Isso pode causar problemas para donos que não podem estar cuidando ativamente de um quintal ou jardim, por essa razão é muito recomendável a escolha de uma grama sintética de qualidade. Elas, além de práticas, podem evitar pestes como insetos e outros dentro de sua casa.

Muitos donos de casa sentem um receio de experimentar a grama sintética pois não sabem a vida útil de sua grama o bastante para confiar nela. Afinal, mesmo sendo uma ótima opção, ninguém quer repor um item de casa constantemente. Esse artigo irá ajudar você a entender a vida útil da grama sintética e como aumentar sua longevidade.

Como aumentar a vida útil da grama sintética?

Normalmente, a vida útil da grama sintética vai entre 3 a 5 anos. Esse período pode, porém, ser aumentado dependendo de onde essa grama sintética é comprada, como e quanto ela foi cuidada durante esse período e por isso é preciso comprar uma grama de melhor qualidade possível para evitar uma troca precoce.

Algumas dicas importantes para aumentar a vida útil dela seriam a atenção com seu cuidado. Veja algumas dicas úteis para aumentar a vida útil da grama sintética em sua casa!

Limpe ela corretamente

Retire toda sujeira dela, apesar de ser mais fácil do que o gramado natural, a grama sintética ainda fica suja com certa frequência. O recomendado é que seja lavado com metade água e metade sabão ou varrida, no caso de folhas, por exemplo.

Faça uma instalação correta

É preciso que haja uma instalação correta, com um bom terreno que permita a fixação do produto, além de que tem que ser feita por profissionais da área. Não é recomendável que o comprador tente instalar por si mesmo, pois é muito fácil que a grama sintética não fixe caso o instalador não tenha experiência no ramo.

Escolha um produto de qualidade

Instalação e limpeza correta não irão valer de nada se não for feito usando um produto de qualidade. É preciso escolher as melhores gramas sintéticas para uma experiência muito melhor.

Com uma textura mais genuína, uma durabilidade longa e uma qualidade alta. Um dos exemplos, é a JC Decor, com os mais diferentes modelos e texturas para sua grama sintética que vai deixar sua casa com uma cara muito mais bonita

Para uma vida útil da grama sintética melhor não esqueça sobre esses fatos antes de comprar e aproveite sua grama sintética por um tempo bem mais longo.

Carinho e cuidado são fatores muito importantes para manter esse produto em dia, com certeza a vida útil da grama sintética em seu jardim ou quintal vai durar muito mais depois de nossas dicas!