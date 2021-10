Que coisas considerar para viajar para Barcelona em 2022

Sem dúvida alguma, a opção ideal para aprender e dominar bem uma língua estrangeira é morar durante um tempo na região onde essa língua é oficial. No caso do espanhol, nada melhor do que escolher a Espanha, berço do idioma do Cervantes, e estudar espanhol em Barcelona. Só dessa forma será possível poder praticar o que está sendo estudado diretamente nas ruas dessa bela cidade no dia a dia.

Se a sua intenção é deixar de lado o portunhol e começar a falar e escrever corretamente o espanhol, a escolha de Barcelona é ideal, pois além de ser uma cidade fantástica no litoral do Mediterrâneo, lá você poderá estudar na Expanish.com, fazendo um curso de imersão fantástico.

Sendo uma das cidades mais importantes da Espanha, Barcelona permite que os seus visitantes possam ter uma experiência de vida maravilhosa, curtindo cada canto da cidade, respirando cultura, arte, paisagens, saboreando a gastronomia tão gostosa e, ao mesmo tempo, fazendo o curso de espanhol em Barcelona. É unir o útil ao agradável!

Aprender espanhol em Barcelona é uma excelente decisão

Andar pelas Ramblas, fazendo todo o percurso desde a Praça Catalunha até o porto antigo, permitirá que você conheça um dos passeios mais interessantes, podendo aproveitar para visitar o fantástico Museu de Cera –onde há figuras muito famosas no mundo todo– e desfrutar os diversos sabores e aromas que há no Mercado da Boqueria (Mercat de la Boqueria), um dos mercados mais populares da Europa e certamente uma atração turística.

Nesse tipo de passeio é possível praticar tudo o que você for aprendendo no curso de espanhol Barcelona, pois a cada pergunta, a cada consulta, compra ou rápido bate papo, será possível falar em espanhole ouvir a língua falada corretamente, treinando desse modo o ouvido.

Ter a oportunidade de percorrer os quatro quilômetros de praias, desfrutando o sol, a brisa e o cheiro do mar Mediterrâneo não tem preço! Por isso, decidir fazer um curso intensivo de espanhol Barcelona será importante para ter a oportunidade de viver uma experiência única.

Aprender espanhol Barcelona curtindo atividades culturais

Um dos grandes arquitetos espanhóis, representante do modernismo catalão, é Antonio Gaudi. Conhecer a obra dele em Barcelona é praticamente algo obrigatório.

A Basílica da Sagrada Família é a obra maestra deste gênio da arquitetura moderna. O Parque Güell é outro passeio imperdível para conhecer de perto o trabalho do Gaudi. Mas também, passeando pelo centro de Barcelona, também é possível admirar a incrível arquitetura de La Pedrera bem como da Casa Batló, pontos muito fotografados pelos turistas de toda parte do mundo, que ficam encantados com esse modernismo do Gaudi.

No entanto, a obra de Gaudi não é a única atividade cultural. Conhecer o Museu Picasso é uma excelente oportunidade de conhecer de perto a obra de Pablo Picasso, esse grandioso pintor e escultor do cubismo.

E passear pelos bairros da Gracia e Raval permitirá que você possa tomar contato com a arte de rua, pois nessas regiões há imensos murais que foram feitos por artistas de renome internacional.

Mas para quem assiste a uma escola de espanhol Barcelona, fazer esses passeios e assistir também filmes espanhóis nos diversos cinemas da cidade, é uma boa opção de treinar o ouvido com a língua espanhola. É uma prática fantástica para fixar vocabulário, sabia?

Acontece que morar no lugar onde se fala o idioma que você está aprendendo é ótimo para a prática daquilo que você vê nas aulas de espanhol Barcelona. Poder se comunicar com as pessoas, entender perfeitamente tudo aquilo que você está ouvindo e conseguir dizer exatamente aquilo que você quer dizer é uma das melhores coisas que podem lhe acontecer durante a sua temporada na Espanha.

O que é necessário considerar para estudar em Barcelona

A partir das mudanças sanitárias globais, é necessário ter tomado as correspondentes vacinas e viajar com um PCR feito horas antes da viagem, com resultado negativo. É claro que as coisas vão mudando no dia a dia e, justamente por esse motivo, é fundamental você consultar, já mais perto da data da sua viagem, no Consulado da Espanha da sua cidade, os requisitos atuais.

De qualquer forma, para estudar espanhol Barcelona você precisará ter um passaporte válido. Isso quer dizer que, sendo brasileiro e ficando menos de 90 dias na Espanha, você só precisará de um passaporte válido, sem necessidade de visto algum. Isso sim: deve ter sido emitido nos últimos dez anos antes da data da sua viagem.

Mas se fizer uma viagem de espanhol a Barcelona por mais de 90 dias, deverá obter o visto no Consulado da Espanha da sua cidade.

Para qualquer um dos períodos que for ficar na Espanha, você precisará então de:

Passaporte válido para a época em que for viajar.

Um comprovante de hospedagem (reserva de hotel ou recibo de aluguel).

Um comprovante do período de permanência no país (que pode ser a passagem com a data do regresso para o Brasil).

Onde morar em Barcelona?

É claro que, se a sua intenção for ter aula de espanhol Barcelona, você vai querer ficar perto da escola, não é? Mas isso não é necessário, pois a cidade possui meios de transporte que funcionam perfeitamente, como o metro.

Portanto, o ideal é escolher um bairro interessante pelo que tem para oferecer, e não pelo fato de estar perto do local onde você for estudar. Não há nada melhor do que se sentir à vontade em um lugar aconchegante.

No bairro de Born, por exemplo, você poderá ter bares e restaurantes por perto, além de eventos culturais. É um dos bairros mais bonitos de Barcelona.

Se você quiser ter por perto lojas de marcas internacionais, bares modernos, mas também adegas históricas, escolha o bairro Sant Antoni. Experimente as melhores tapas na rua Parlament. Você não irá se arrepender.

E se gostar da boemia, então o bairro da Gracia é o lugar indicado, pois possui bares, restaurantes, uma grande variedade de lojas e um ambiente geral muito animado.