“Quem quiser ficar triste, fique, mas só quero deixar meu povo feliz”, diz Gladson em Sena Madureira

Nesta sexta-feira (01) no município de Sena Madureira, no interior do Acre, o governador Gladson Cameli entregou um pacote de obras que engloba a pavimentação asfáltica de três quilômetros de ruas e da Estrada Mário Lobão, e o anúncio da construção de uma ponte que liga o Primeiro e o Segundo Distrito da cidade, e que é aguardada pela população.

O evento comemorativo, que ocorreu na escola Raimundo Magalhães, contou com a presença de deputados estaduais, secretários e da imprensa. A escola em questão, inclusive, também será entregue após ter passado por reformas que repararam os danos causados pela enchente que atingiu mais de 90% do município em fevereiro deste ano.

À imprensa, o governador agradeceu a equipe que esteve envolvida em sua gestão e complementou que tem feito o que esta ao alcance dele para trazer desenvolvimento à população de Sena Madureira.

“Além de parabenizar Sena Madureira que sempre me acolheu muito bem, estamos dando um passo a mais, mostrando na prática o que dá para fazer. Sobre a ponte, por exemplo, ela vai sair, já foi licitado, é questão de tempo”, complementou.

O governador ainda participou, a convite da Secretaria de Direitos Humanos, da entrega de 100 cestas básicas pra população indígena de Sena Madureira e da entrega de Cédulas de RG para moradores da zona rural do município.

PONTE

O principal ponto do evento está relacionado com a construção da ponte, que a população sena-madureirense tanto ansiava. O deputado estadual Gehlen Diniz (PP) contou à imprensa que esta obra, orçada em mais de R$35 milhões através da assinatura de um processo licitatório a ser lançado e assinado na cerimônia, só tem a trazer benefícios para o povo, principalmente para os moradores do Segundo Distrito que tem suas casas desvalorizadas devido o isolamento.

“O governador Gladson Cameli está de parabéns em anunciar a construção da ponte que era uma promessa […] os moradores terão acesso fácil e terão suas casas valorizadas, e temos um governador decente que gosta de Sena Madureira. Essa notícia é ansiada há tempos e ele já lutava quando era do Parlamento, mas nós sabemos que quem executa é o Executivo. Tenho certeza que a comunidade está satisfeitíssima com o trabalho do governador”, disse.

ESCOLA

A secretária de Educação do Acre, Socorro Neri, também expressou gratidão por estar presente na solenidade, justamente porque a escola em questão está apta a iniciar os períodos letivos na próxima segunda-feira (04). Além disto, também estão previstas a entrega de materiais didáticos, merendas e mobiliários para as escolas.

“Nosso governador tem se preocupado demais com a Educação do Acre, e temos um cronograma a cumprir para atender toda a rede. Essa escola, que passou por reforma após a alagação, está em condições de voltar às aulas, temos um trabalho árduo pela frente, mas contamos com o apoio do governador Gladson Cameli”, salientou.

PORTO DO CAIETÉ E RUAS ASFALTADAS

Outras pautas, tais como a destinação de R$1,7 milhão para a construção do Porto do Caeté, que vem para trazer facilidade para que os ribeirinhos subam e desçam com as mercadorias, além da reconstrução da Estrada Mário Lobão, também foram abordadas na cerimônia.

Sobre isto, o secretário de infraestrutura Ítalo Mederios disse que tais conquistas só vêm a somar para a população do município, principalmente para tirar a população do 2º Distrito do isolamento. “Conseguimos garantir recurso mesmo diante de uma crise nacional, entregar 3km de ruas asfaltadas, principalmente no bairro Jardim Primavera, e nessa parceria quem ganha é a população”, complementou.