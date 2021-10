Quem segura Mbappé? França vence a Espanha e é campeã da Liga das Nações

Essa França não joga sempre como campeã do mundo. Mas quando resolve jogar… Aguarda concorrentes à altura. A atual geração da seleção francesa mostrou o seu potencial mais uma vez e conquistou o título da Liga das Nações, ao vencer na final a Espanha por 2 a 1, de virada, no San Siro. Depois de um primeiro tempo muito equilibrado e insosso, o atacante Oyarzabal abriu o o placar aos 18 minutos da etapa final. O centroavante Benzema empatou poucos minutos depois, com um go-la-ço. E o lance decisivo foi de Mbappé, camisa 10 e destaque desse “Final 4” da Nations League, aos 34. A França promete chegar forte na Copa de 2022.

Futebol de gente grande!

Mbappé esteve envolvido em quatro gols da França nessa reta final da Nations League. Dois dele mesmo e mais duas assistências — números superiores a outro qualquer jogador das equipes semifinalistas. O atacante do Paris Saint-Germain tem 22 anos, mas já soma 19 gols em 51 jogos pela seleção nacional.

