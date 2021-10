Radialista J. Cavalcante celebra 32 anos de atuação na Rádio Difusora de Sena: ‘É a minha grande alegria’

O radialista J. Cavalcante, atual Diretor de Jornalismo da Rádio Difusora de Sena Madureira, é considerado um dos mais experientes do município. Neste ano, ele celebra 32 anos de atuação na mais tradicional emissora do vale do Iaco.

Nascido no seringal riozinho (Macauã), Jacó Cavalcante manifestava desde cedo a paixão de trabalhar na comunicação. “Naquele tempo, lembro que a gente ouvia a Rádio Nacional de Brasília. Depois é que foi implantada a Rádio Difusora de Sena Madureira”, relembrou.

Em 1989, J. Cavalcante resolveu colocar em prática seu sonho de ser radialista. Para tanto, ele firmou uma parceria com seu amigo Agezildo, e passaram a apresentar na Difusora o programa “Boa noite Acre”. “Na verdade, nós não éramos contratados e, sim, pagávamos pelo horário. Posteriormente é que fui efetivado e passei a compor a equipe de radialistas da Rádio Difusora de Sena onde estou até os dias atuais. Trabalhar em Rádio, pra mim, é uma grande alegria. Construí aos longos de todos esses anos vários amigos. É muito gratificante”, frisou.

O radialista Miguel Silva, da nova geração de comunicadores de Sena, diz que J. Cavalcante é um profissional exemplar. “Antes de trabalhar em Rádio eu ouvia bastante o Cavalcante. É uma pessoa que tem o dom da comunicação e está de parabéns por todos esses anos de serviços prestados à nossa comunidade”, destacou.

Além de fazer matérias para o Jornal Difusora, Jota Cavalcante também apresenta o programa “Acre Rural”, um matutino campeão de audiência em Sena Madureira.