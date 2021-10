Rede estadual: aulas presenciais são reiniciadas em três escolas de Sena Madureira

Após quase dois anos de paralisação por conta da pandemia da Covid-19, as aulas presenciais foram retomadas em três escolas de Sena Madureira da rede estadual nesta semana. O Governo do Acre, por meio da Secretaria Estadual de Educação, faz a retomada de forma gradual para garantir uma maior segurança aos estudantes e aos profissionais.

Por enquanto, as aulas recomeçaram nas escolas: Instituto Santa Juliana, Fontenele de Castro e Assis Vasconcelos. Já na escola Raimundo Magalhães, a previsão de reinício é a próxima segunda-feira, 11.

Com relação a Escola de ensino médio Dom Júlio Mattioli, a previsão é para o dia 25 deste mês.

De acordo com o professor Chardes Bispo, Gestor da escola Instituto Santa Juliana, todas as medidas sanitárias são adotadas pela equipe. “Na entrada da escola é realizada a higienização dos alunos bem como medida a temperatura. Em seguida, as mãos são lavadas com álcool 70 e depois eles passam os pés no tapete de higienização. Além disso, os banheiros são higienizados a cada utilização e a merenda é servida dentro da sala de aula”, ressaltou.

Nesse primeiro momento, apenas 50% dos alunos estão frequentando as aulas presencialmente. Na verdade, há um revezamento a cada semana. Os que não estão na sala de aula, continuam fazendo as atividades online.