Redução da tarifa de passagem de ônibus em Rio Branco: saiba quando entra em vigor

Entrou em vigor na quarta-feira (27) a redução da tarifa da passagem de ônibus em Rio Branco de R$ 4 para R$ 3,50. O valor terá validade até 30 de junho de 2022. A redução foi possível após a autorização do pagamento do subsídio de R$ 2,4 milhões do Município para as empresas de ônibus e ao Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo (Sindcol).

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!