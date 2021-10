Renata Banhara revela tumor no cérebro: ‘Cresceu e não dá para operar’

Renata Banhara segue cuidando da saúde. No ano de 2017, a ex-modelo passou por um grande perrengue, ao contraiu uma bactéria durante um tratamento dentário, que a fez passar por cirurgias e ficar um bom tempo internada, pois a mesma se instalou numa parte do cérebro.

Foram 12 dias internada na UTI, nervos necrosaram e, como uma das sequelas, Banhara teve uma paralisia facial do lado esquerdo. Agora, quatro anos após tudo isso, esta semana Banhara revelou em algumas entrevistas, que está com um tumor no cérebro, que cresceu e não pode ser operado.

“Eu ainda estou me recuperando, não estou totalmente curada. Sigo com um tumor no cérebro. Nestes últimos anos, ele cresceu para 2 centímetros”.

Em seu Stories, neste domingo, 18 de outubro, Renata contou um pouco do que está vivendo.

“Gosto de sorrir e trabalhar para esquecer disso. Mas tenho recebido tanto carinho, tantas palavras carinhosas que preciso falar com vocês que estão entrando agora na minha rede e estão tentando entender”, começou.

“Sem poder fazer um plano de saúde, daquele ano pra cá, porque doenças pré-existentes não são aceitas em planos de saúde, eu venho lutando. Em dezembro do ano passado eu consegui fazer os exames, uma amiga minha me deu esses exames. O tumor que tinha 22 milímetros na época, hoje tem dois centímetros, é maior que meu globo ocular e se encontra aqui na traseira, da minha massa encefálica, bem aqui atrás”, contou, mostrando o local onde o tumor está alojado, na cabeça.

De acordo com ela, uma cirurgia neste momento, a deixaria vegetando, por conta do tamanho e da localização delicada do tumor, que antes tinha 22 milímetros e agora alcançou 2 centímetros.

ESTUFAMENTO ÓSSEO

Além disso, Banhara revelou que tem um estufamento ósseo na testa.

“Na minha testa há um estufamento, como um galo. Existe um aumento progressivo no grau dos meus óculos. Vivo uma gangorra de emoções. Mas estou seguindo em frente, trabalhando e lutando. É um desafio enorme, mas tenho dois filhos, me viro sozinha para cuidar de tudo”.

Renata garante que não fará tratamento paliativo. Renata Banhara é mãe de Marcos André (22) e Breno (17).