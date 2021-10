Representante comercial, redator e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta sexta-feira

O ContilNet separou nesta sexta-feira (15), três vagas disponibilizadas em sites de emprego e no LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco ou em regime home office. As oportunidades são para representante comercial, redator e estagiário em design gráfico e marketing.

Para se inscrever nas vagas disponibilizadas no LinkedIn, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”. Já com relação às outras, basta clicar no link que estão abaixo das descrições.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta nos sites:

– Redator sênior na Tec Concursos Brasil: Criar briefings em conjunto com a Consultoria de SEO e Dados da empresa, produzir conteúdo voltado para concursos públicos com o objetivo de entregar a melhor experiência possível para o concurseiro, participar do processo de revisão dos textos, realizar implementações de textos no blog. Excelente habilidade com produção de texto, conhecimento avançado em redação para SEO, excelente comunicação verbal e escrita.

– Estagiário em Design Gráfico e Marketing: Procura-se estagiário que ama produzir conteúdo para mídias sociais, identidades visuais e outras peças offline. Criatividade e proatividade são essenciais para essa posição. Procuramos alguém com conhecimentos avançados no pacote Adobe e app Canva. Afinidade com o nosso estilo de design é um diferencial que estamos de olho. Interessados, enviar porfólio para [email protected].

– Representante Comercial na Bombas Dancor: Vendas, prospecção de novos clientes e desenvolvimento de propostas comerciais. CORE Ativo, veículo próprio, carteira de cliente ativa na região, no segmento de materiais de construção, revenda especializadas em equipamentos hidráulicos e industriais.