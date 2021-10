Requintes de crueldade: psicopata arrancou pele do rosto de vítima e escondeu crânio

Os policiais ainda localizaram fragmentos que seriam partes da coluna do catador. A PCDF trabalha para identificar qual teria sido o motivo para o assassinato brutal. Se houve alguma desavença entre Antônio Carlos e o autor do crime ou se a morte durante o ritual macabro foi premeditada.

Articulado e conhecedor de termos jurídicos, o autor do crime chegou a desafiar os policiais enquanto prestava depoimento na delegacia. André afirmou que teria proteção espiritual para escapar e não responder criminalmente pelo homicídio com ritual maligno. “Vamos ver quem tem mais proteção”, disse André Soares.

O suspeito, que nega as acusações, afirmou que, de fato, gostava de andar com uma capa e uma cartola. Ele ainda utilizaria uma faca do tipo peixeira e uma tesoura com o cabo dourado, a mesma usada para matar a vítima. De acordo com informações preliminares, o catador de material reciclável teve partes do corpo decepadas e depois queimadas. O crânio de Antônio ainda não foi encontrado.