Rio Branco: Câmara pode convocar sessão extraordinária para votar PL dos Transportes

O PL prevê um repasse de R$ 2,4 milhões às empresas e seria votado nesta quinta-feira (7), mas foi retirado de pauta pela falta de documentos como a ata do Conselho Tarifário que permitiu a redução da tarifa do transporte coletivo e uma ementa em relação ao Plano Plurianual (PPA).

Durante a sessão desta quinta-feira (7), o vereador Antônio Moraes (PSB) saiu em defesa do Projeto de Lei (PL) enviado à Câmara Municipal de Rio Branco pelo prefeito Tião Bocalom (Progressistas), que institui a concessão de subsídio tarifário temporário do transporte coletivo urbano, com o objetivo de custear até 100% do valor da tarifa pública.

