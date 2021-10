Rio Branco recebe novo estabelecimento; conheça o Barzin Conveniência

Inaugurado na última sexta-feira (8), o Barzin Conveniência oferece ambiente interno climatizado e ambiente externo coberto com mesas e música ambiente, além de um cardápio com petiscos, tira gosto e bebidas alcoólicas e não alcoólicas. O estabelecimento está localizado no Posto Equador, próximo a rotatória do Via Verde Shopping.

O Barzin Conveniência está aberto de segunda-feira à sábado, das 8h às 00h, com petiscos e tira gosto a partir das 18h até as 22h. O ambiente interno climatizado tem videoclipes e som ambiente, e a partir das 16h, o ambiente externo com cobertura está disponível para o público. Durante o dia, o estabelecimento dispõe de salgados de forno, sorvetes Kibon, variedades em biscoitos, salgadinhos, chocolates e amendoins.

“A inauguração foi muito boa, tivemos a conveniência com suas mesas lotadas. Nós fizemos uma inauguração voltada mais para amigos e familiares. No momento ainda não estamos oferecendo música ao vivo, mas temos a intenção de futuramente colocarmos no Barzin Conveniência”, afirma o proprietário do estabelecimento Edson Junior.