Rio Branco registra redução de quase 9% em número de acidentes de trânsito, diz levantamento

A capital Rio Branco registrou redução de 8,9% no número geral de acidentes de trânsito em comparação com o ano de 2020. Isto é o que diz o levantamento realizado pela Assessoria de Análise Criminal da Polícia Militar do Acre (PMAC) e divulgado nesta quinta-feira (21). Os números em questão, por sua vez, são referentes aos meses de janeiro a setembro de 2021.

Ainda de acordo com os dados, que foram postos em comparação com o mesmo período do ano de 2020, o número de acidentes fatais na capital, ou seja, que houveram mortes, caiu de 23 para 20. Em termos percentuais, isto equivale a 13,04%.

Com relação ao número de acidentes sem vítimas fatais, a porcentagem também apresentou queda, mais precisamente de 10,46%. Até setembro de 2020, 679 acidentes foram registrados. Neste ano, o número caiu para 608.

No total, envolvendo acidentes de todos os tipos, com ou sem vítimas fatais, o que foi apresentado é de que o número caiu de 1.897 em 2020 para 1.728 em 2021, o que equivale a quase 9%.

Segundo o major Marleudo Nogueira à Agência de Notícias do Acre, a redução é significativa, visto que com a flexibilização das normas de circulação em decorrência da pandemia de Covid-19, o número de veículos nas ruas começou a se intensificar novamente.

“Nós estamos nos esforçando diariamente para fiscalizar e conscientizar a população a cumprir as normas de circulação e se prevenir para que evitem a ocorrência de mais vítimas no trânsito”, complementou.

Estes dados, por fim, foram coletados a partir de registros realizados pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e pela Coordenadoria Integrada de Fiscalização de Trânsito (CIFTran).