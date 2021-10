Rio Branco supera o Galvez e leva o returno do Acreanão 2021

Uma vitória diante do Galvez por 3 a 1, ocorrida na noite desta quinta-feira (30), no estádio Florestão, bastou para o Rio Branco levar para o CT do José de Melo o título de campeão invicto do returno do Campeonato Acreano 2021. Os gols da vitória do Estrelão foram marcados por Gabriel Ceará, no primeiro tempo, Wanderson e Índio, na etapa complementar. O meia Geovani Silva descontou para o Galvez na etapa final.

Como fica

Com a conquista do returno, após três vitórias consecutivas em três jogos disputados, o Rio Branco chegou aos nove pontos. Já o Imperador Galvez colecionou o terceiro revés no returno e ficou na quarta posição.

Próximos jogos

Com a conquista do returno, o Rio Branco provocou finais extras diante do Humaitá e ainda garantiu participação nas competições nacionais do próximo ano. Os confrontos ocorrem nos dias 3 e 9 de outubro e o local escolhido para os confrontos foi o estádio Florestão, com a bola rolando a partir das 16h. Já o Imperador Galvez foca agora sua participação na disputada da Copa Verde. O adversário da primeira fase será o Ypiranga-AP, em jogo único e programado para o dia 13 de outubro, às 15h, na Arena da Floresta.

Resumo do jogo

O jogo começou com o Rio Branco propondo o jogo, mas não suficiente para abrir o placar nos primeiros minutos de partida.

Numa jogada rápida aos 21 minutos, o atacante Caíque quase abriu o placar, mas o goleiro Edivandro fez grande defesa com as pontas dos dedos.

Superior no jogo, o Rio Branco teve outra grande oportunidade de abrir o placar aos 28 minutos. O zagueiro Uberaba roubou a bola e saiu da sua defesa, avançou e serviu Caique, esse fazendo ótima assistência, mas o zagueiro estrelado perdeu gol feito embaixo do gol.

O gol estrelado estava maduro e veio aos 35 minutos. O atacante Wanderson chutou cruzado e o goleiro Edivandro salvou parcialmente. Na sobra de bola, o meia-atacante Gabriel Ceará mandou a bola para rede.

Três gols em 7 minutos

Na etapa complementar o Rio Branco definiu o jogo no início. No primeiro minuto, a zaga imperialista errou na saída de bola e o atacante Wanderson aproveitou o vacilo para se livrar do goleiro Edivandro e mandar a bola para rede imperialista.

Três minutos depois, o próprio Wanderson ganhou na velocidade da zaga imperialista e serviu o atacante Índio, esse não perdoando e marcando o terceiro gol estrelado. O quarto gol quase saiu dois minutos depois, mas o meia-atacante Gabriel Ceará chutou sobre o gol.

O Imperador Galvez resolveu acordar e descontou aos sete minutos. Geovani Silva aproveitou falha do setor de defesa estrelado e mandou para a rede.

O jogo prosseguiu com o Rio Branco pressionando na busca do quarto gol contra um adversário que pouco fazia para chegar ao segundo gol. Nos 15 minutos finais, o atacante Fafa perdeu duas boas oportunidades de fazer o quarto gol. Caique e Uberaba, também desperdiçaram boas oportunidades de gols.