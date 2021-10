Rio Branco vence clássico e fica perto do título do returno no feminino

Uma vitória, de virada, sobre a Assermurb por 3 a 2, ocorrida na tarde e noite desta quinta-feira (21), no estádio Florestão, deixou a equipe o Rio Branco bem perto do título do returno do Campeonato Acreano de Futebol Feminino.

Após ir para o intervalo com derrota parcial por 3 a 2, o Rio Branco reagiu e conseguiu a virada com direito a um hat trick da meia-atacante Monique, eleita a melhor do jogo.

Como fica

Após a vitória no clássico diante da Assermurb, o Rio Branco retorna a campo no próximo domingo (24) precisando de um simples empate diante do lanterna Andirá para ficar com o título do returno e provocar finais extras contra a Assermurb.

Próximos jogos

No próximo domingo (24) o certame feminino prossegue com dois jogos. No primeiro deles, às 15h30, o Rio Branco entra em campo para encarar o lanterna Andirá EC. Na sequência, às 17h30, será a vez da Assermurb encarar o São Francisco. Os dois jogos ocorrem no estádio Florestão.