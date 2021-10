Rodada decisiva do certame feminino sai do sábado e vai para a segunda; saiba mais

O Campeonato Acreano de Futebol Feminino chega a sua última rodada do primeiro turno com três equipes das cinco participantes brigando pelo título. Os duelos decisivos foram modificados do sábado (2) para a segunda-feira (4) em locais distintos, com os duelos iniciando a partir das 19h.

Conforme a nova tabela divulgada pelo departamento de competições da Federação de Futebol do Acre (FFAC), o confronto entre São Francisco e Assermurb será disputado no estádio Florestão. O time sindical chega para o duelo ainda invicto e na ponta da tabela de classificação pelo critério do saldo de gols (15 contra 2), mas com a mesma pontuação do Rio Branco. O São Chico aparece na terceira posição, com um ponto a menos que os líderes.

No outro confronto, agendado para o estádio Arena da Floresta, o também invicto Rio Branco-AC vai a campo para encarar o lanterna Andirá. Um empate, entre o time sindical e o clube católico, deixará o Estrelão precisando de uma simples vitória para levar o título do primeiro turno.

Classificação

1º) Assermurb – 7 pts

2º) Rio Branco – 7 pts

3º) São Francisco – 6 pts

4º) Vasco-AC – 3 pts

5º) Andirá – 0 pt