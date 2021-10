Rodrigo Aiache chama para debate sem baixaria nas eleições da OAB/AC

A campanha para escolha da chapa que comandará a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) pelos próximos três anos ainda nem começou oficialmente, mas a temperatura tem subido nos últimos dias. O pré-candidato do movimento Sua Voz, Nossa Ordem, Rodrigo Aiache, tem sido vítima de ataques nas redes sociais. E diante das retaliações, ele divulgou um vídeo em que propõe um nível mais elevado de debate, no campo das propostas.

“Já atacaram a minha família, já me atacaram e agora tiveram a audácia de tirar chacota com a minha fé. Acho muito mais importante que nós debatamos, que discutamos com base em propostas e ideias. E para isso estou fazendo esse vídeo, para discutirmos neste nível”, destacou Aiache.

O advogado ressaltou que a eleição vai passar e que os colegas continuarão a se encontrar durante as audiências nos fóruns e em pautas que envolvam o bem comum da categoria.

“Eu não vejo necessidade de que fiquem cicatrizes porque vamos nos encontrar nos fóruns e nas audiências. Essa é uma eleição entre colegas, de pessoas que querem o bem da OAB”, disse Rodrigo Aiache.

Rodrigo Aiache representa o movimento “Sua Voz, Nossa Ordem” que nasceu da insatisfação com a atual gestão e defende uma OAB mais inclusiva, transparente e participativa.

Veja o vídeo com a fala do advogado Rodrigo Aiache