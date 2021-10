Rondônia confirma mais 42 novos casos da variante delta da Covid-19

Os novos casos foram registrados em dez municípios do estado, sendo:

De acordo com a administração estadual, todos os pacientes positivados com a variante delta estão sendo “monitorados pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa) e pelas vigilâncias municipais”.

Agora, o estado soma 84 casos da nova variante. Os primeiros sete casos foram confirmados no dia 9 de setembro e no dia 23 do mesmo mês, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) confirmou mais 35 novos casos da variante.