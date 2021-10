Rose e Zilu: Como nasceu amizade entre mãe dos filhos de Gugu e empresária

Zilu Godoi e Rose Miriam, a mãe dos filhos de Gugu Liberato (1959-2019), são muito amigas e costumam trocar mensagens carinhosas nas redes sociais. Muitos se perguntam como surgiu essa relação de afeto, que foi construída durante anos e se fortaleceu ainda mais recentemente.

Ambas vivem na Flórida, nos Estados Unidos, e compartilham o mesmo círculo de amizade. Isso facilitou nos encontros e para que as duas não perdessem o contato. Rose comemorou aniversário em setembro, e Zilu estava presente na mansão onde a amiga mora em um condomínio com as duas filhas, as gêmeas Marina e Sofia.

