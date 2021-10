Safra de grãos de 2021/2022 está ameaçada, diz Senado

A safra de grão no país no período de 2021/2022 está ameaçada pela falta de insumos para o plantio. É isso que a pauta da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado continua debatendo nesta quinta-feira (28), em Brasília, om direito à participação de interessados, de forma interativa.

A audiência pública foi requerida pelo senador Zequinha Marinho (PSC-PA). De acordo com o parlamentar, nos últimos meses, sugiram informações de sojicultores sobre atrasos na entrega, e até mesmo de cancelamento, de contratos e de pedidos de compra de fertilizantes e defensivos, entre eles do herbicida glifosato, um dos mais utilizados do planeta, informou a Agência Senado Notícias.

Zequinha Marinho alerta também que o atraso na aplicação destes insumos nas lavouras de soja pode reduzir o período adequado para o cultivo do milho da safra verão, isso levaria a uma alta de preços em produtos como carne, ovos, leite e derivados.

Foram convidados para a audiência semipresencial: o deputado federal Sérgio Souza, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária; Pedro Paulo Dias Mesquita, Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia (MME); Christian Lohbauer, presidente da CropLife Brasil: Antônio da Justa Feijão, geólogo e Presidente da Fundação Amazônica de Imigrações de Meio Ambiente (Finama); e Cláudio Zancanaro, da Companhia Norte de Navegação e Portos (Cianport).

O Senado abriu a participação dos interessados nos debates, de forma interativa. Os cidadãos interessados podem enviar perguntas e comentários pelo telefone da Ouvidoria do Senado (0800 061 2211) ou pelo Portal e‑Cidadania, que podem ser lidos e respondidos pelos senadores e debatedores ao vivo. O Senado oferece uma declaração de participação, que pode ser usada como hora de atividade complementar em curso universitário, por exemplo. O Portal e‑Cidadania também recebe a opinião dos cidadãos sobre os projetos em tramitação no Senado, além de sugestões para novas leis.