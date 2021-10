Saiba o tamanho da fortuna dos von Richthofen e quem ficou com a herança da família

Após o lançamento dos filmes “A Menina que Matou os Pais” e “O Menino que Matou Meus Pais”, no Prime Video, da Amazon Prime, na última sexta-feira (28), o caso Von Richthofen voltou à boca da população. Isso porque, os longas trazem as versões, respectivas, de Suzane Von Richthofen e Daniel Cravinhos sobre o que os teria motivado a planejar os assassinatos de Manfred e Marísia Von Richthofen, pais da jovem, em 2002. Mas, afinal, quem eram os pais de Suzane? Essas e outras dúvidas sobre o caso serão respondidas pelo JC.

Quem eram os pais de Suzane Richthofen?

Os pais de Suzane se chamavam Manfred Albert von Richthofen e Marísia Silva Abdalla. Manfred nasceu em 1953 na cidade de Erbach, na Alemanha. No entanto, no ano seguinte ao seu nascimento, veio para o Brasil, precisamente, para a cidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Sul.

