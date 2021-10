Sandy expõe segunda gravidez, Xororó passa por cima da ordem da filha e cantora desabafa: “Temos culpa”

Sandy, irmã de Júnior e filha de Xororó, fez muito sucesso no início do século por causa de suas músicas e virou uma febre nacional. No entanto, atualmente ela mantém uma vida muito discreta e preserva bastante a imagem de seu filho. Sendo assim, proíbe fotos com ele, todavia, Xororó vira e mexe publica uma foto do neto.

A musa teve o questionamento sobre ter um novo filho, e logo falou que está satisfeita com o atual. “Amo meu filho com todas as minhas forças. Amo ser mãe dele, mas estou satisfeita com negócio de maternidade. Não pretendo ter outro filho, não. Muito obrigada”, disse.

“Acho que deveria? Acho. Seria bom um companheirinho para o meu filho? Seria. Culpa? Temos, isso também temos. Mas não quero outro filho, não. Porque quero ser a melhor mãe que eu consigo para o meu filho”, disse Sandy, ao ser indagada pelos fãs sobre o fato de aumentar a família. “Eu já me cobro demais por não estar mais disponível. Porque tem trabalho, outras coisas na vida. Imagina ter dois? Não vou dar conta. Não dou conta”, finalizou.

Xororó, pai de Sandy, fala sobre relação com seu neto, Theo

Xororó, pai de Sandy, comentou sobre sua relação com o neto recentemente e destacou que tenta ter uma convivência mais intensa. “Tenho uma convivência muito intensa com o Theo porque a Sandy é vizinha, faz exercícios em casa, então é praticamente todos os dias.”

“Procuro buscá-lo na escola uma ou duas vezes na semana e, às vezes, levo também. Para mim, é uma grande emoção. Não sei nem explicar a satisfação que é consertar os brinquedos deles”, disse o artista, com bastante emoção.