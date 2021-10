Saúde Itinerante Especializado realiza mutirão de atendimentos em Rodrigues Alves

Mais uma grande mobilização do governo do Acre, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), vem promovendo qualidade de vida e bem-estar a cidadãos que residem em regiões isoladas do Estado. Durante os dias 28 e 29, quinta e sexta-feira, os moradores de Rodrigues Alves, município do interior, são agraciados com mutirão de atendimentos realizados pelo Programa Saúde Itinerante Especializado.

Em parceria com a prefeitura municipal, a Sesacre disponibiliza aos moradores os serviços nas áreas de medicina da família, pediatria, infectologia, geriatria e ginecologia obstetrícia, além de exames de ultrassonografias, laboratoriais e preventivos. As equipes também realizarão atendimentos de enfermaria, serviço social, farão entregas de medicamentos e aplicarão vacinas, como as que combatem a Covid-19. Todas esses benefícios estão disponíveis na Escola Estadual Francisco Braga de Souza, desde as 14 horas da quinta-feira e se estendem durante toda sexta-feira.

A ação é mais um exemplo da luta incansável da gestão de Gladson Cameli para melhorar a qualidade dos serviços de Saúde disponíveis à população acreana.

“O governo tem trabalho para levar assistência médica a todos os municípios que fazem parte da regional do Juruá. É importante ressaltar que, neste caso, o Saúde Itinerante Especializado se torna relevante porque possibilita a vinda da ajuda médica in loco, ou seja, onde habita o paciente. Isso faz com que haja um desafogo na demanda das nossas unidades hospitalares e, em muitos casos, possibilita ao usuário dá continuar a tratamentos”, ratificou Catiana Rodrigues, coordenadora da Sesacre no Juruá.

Andar de mãos dadas com as administrações municipais tem sido uma das estratégias do governo do Acre para promover o bem-estar social. Everton Farias, que é o secretário de saúde de Rodrigues Alves, falou da parceria que, no caso da ação de Saúde, vai beneficiar quase mil munícipes.

“Agradecemos muito, pois sabemos das dificuldades de se buscar ajuda médica em outras regiões. Isso é uma demonstração de carinho e de respeito do Estado com a população”, opinou.

Antônia Cruz de França é agricultora e relata que para chegar ao Saúde Itinerante gastou cerca de seis horas de viagem pelo rio Juruá. Para ela, a iniciativa é uma forma de facilitar a vida de quem tanto necessita de ajuda. “Facilita, pois tudo é feito de forma gratuita. Se não fosse assim, eu não teria condições de realizar meus exames”, declarou.

Outra beneficiada com os atendimentos, Tamires Souza Vale se disse satisfeita com a consulta médica. “O ginecologista que me atendeu é ótimo. Agora, é seguir as orientações dele e se cuidar”, disse.