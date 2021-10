Sebrae no Acre promove mês da Micro e Pequena Empresa

No dia 5 de outubro é celebrado o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa (MPE), e para comemorar esta data especial, o Sebrae no Acre preparou uma programação especial para os empresários acreanos. Em todo o estado são mais de 33 mil pequenos negócios, entre Microempreendedores Individuais (MEI’s), Microempresas (ME), e Empresas de Pequeno Porte (EPP).

Já na terça-feira (5), será realizada a live de abertura da Feira do Empreendedor 2021, que acontecerá no site www.feiradoempreendedor21.com.br, onde o fundador e CEO da Cacau Show, Alexandre Costa, e a CEO do Movimento Black Money, Nina Silva, irão falar sobre suas trajetórias empreendedoras.

No decorrer do mês, outras atividades serão realizadas, como a palestra “Equilíbrio Financeiro e Empreendedorismo”, com a analista do Sebrae e educadora financeira, Ruama Demir, no dia 7 de outubro. A consultora Simone Casas irá palestrar sobre “A identidade digital e o paradigma para esse novo tempo”, no dia 14 de outubro. Entre os dias 18 e 22 acontecerá o curso “Como atender melhor seu cliente”, e de 23 a 27 de outubro será realizada a Feira do Empreendedor, totalmente online.

Nesta data, o Sebrae celebra não só o dia das MPE’s, mas também o êxito no trabalho que faz junto a essas empresas. De janeiro a setembro, mais de 12 mil pequenos negócios já foram atendidos pelos meios digitais. Entre os clientes que contrataram Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas (FAMPE), 83% foram assistidos na fase pós-crédito.

Recentemente, uma das soluções lançadas, como forma de auxiliar e facilitar o acesso dos empresários ao atendimento do Sebrae, foi o atendimento 24h, que funciona inclusive aos finais de semanas e feriados, no número 0800 570 0800.

Toda a programação foi pensada com o objetivo de fomentar o desenvolvimento e competitividade das MPE’s, para realizar as inscrições basta acessar o portal sebrae.com.br/acre, ou entrar em contato nos canais remotos 3216-2150 (WhatsApp) ou 0800 570 0800.