Sebrae realiza o 4º encontro dos líderes da Tríplice Fronteira

Na quinta-feira (21), ocorreu em Epitaciolândia o 4º encontro do projeto “Líder Tríplice Fronteira”. O projeto é uma iniciativa nacional, onde as lideranças são mobilizadas, sensibilizadas, organizadas e qualificadas para construção e implementação de agendas para o desenvolvimento econômico.

De acordo com o gerente da Unidade de Desenvolvimento do Ambiente de Negócios (DAN) do Sebrae no Acre, Marcelo Macedo, o evento é a continuidade do projeto que iniciou em julho de 2021 e reúne líderes regionais para tratar sobre o desenvolvimento econômico e regional.

O evento contou com a presença do professor da Universidade Federal do Acre e membro do Fórum de Desenvolvimento do Acre, Orlando Sabino, que realizou uma explanação dos dados da região, através do observatório do desenvolvimento, sistema vinculado ao Fórum de Desenvolvimento e Inovação do Estado do Acre.

A gerente do Escritório Regional do Alto Acre, Hellen Kelma reforça a importância desse evento para a região. “Esse evento é muito importante porque esses líderes são protagonistas desse programa que estão identificando e irão propor melhorias para alavancar a economia para a região do Alto Acre. Esses líderes, que a gente chama de protagonistas, eles se reúnem uma vez no mês, cada mês é escolhido um município do Alto Acre onde eles debatem analisam a situação econômica do município e tentam propor através desses encontros um planejamento para fortalecer a economia da Região”.