Seca história se prolonga e Pantanal deve viver maior vazante em 121 anos

A meteorologista do Grupo de Previsão de Tempo no Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Caroline Vidal, apresentou mapas de anomalia de precipitação de chuva no Brasil, neste semestre, entre os meses de julho e setembro.

A especialista explica que as chuvas estão abaixo da média e que o período é um dos mais secos desde 2010: “Onde há chuvas abaixo da média, há temperaturas acima do padrão. A tendência é que as chuvas concentradas no norte do país migrem para o centro-oeste e sudeste”, disse.