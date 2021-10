Seis brasileiros são presos suspeitos de ataque na fronteira

A Polícia paraguaia prendeu na manhã desta segunda-feira (11) seis brasileiros suspeitos de envolvimento no atentado a quatro pessoas em Pedro Juan Caballero, cidade no Paraguai que faz fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. O crime ocorreu na manhã de sábado (9).

Na operação, também foram apreendidos três carros com documentos brasileiros referentes a outros três automóveis, celulares, joias e um recipiente com 74 gramas de maconha, segundo nota da autoridade do país vizinho. Os bens estavam em uma casa localizada no bairro Maria Victoria.

Os brasileiros presos foram identificados como:

Hywulysson Foresto

Juares Alvers da Silva

Luis Fernando Armando e Silva Simões

Gabriel Veiga de Sousa

Farley José Cisto da Silva Leite Carrijo

Douglas Ribeiro Gomes.

Equipes do Departamento Regional de Investigação de Atos Puníveis da Polícia Nacional foram ao local após terem a informação de que um caminhão utilizado no ataque havia sido incinerado nas últimas horas na colônia Fortuna Guazú.

Outro suspeito foi preso no domingo (10) após perseguição que envolveu policiais paraguaios e brasileiros. Também foi apreendido um veículo que pode ter sido utilizado nas execuções das quatro pessoas.