Sem finalizar convocações do cadastro de reserva, Gladson anuncia primeiro concurso de sua gestão

Cadastro de reserva

Se tem um abacaxi que Gladson tem tido dificuldade de descascar é a convocação dos aprovados em cadastro de reserva. Mesmo que esses aprovados tenham feito os concursos em gestões passadas, o abacaxi sobrou pra Gladson porque o próprio governador fez da convocação, promessa de campanha.

Convocando

Aos poucos, o governador vem convocando os aprovados. Só da PM, Gladson já convocou quase 400 pessoas. Na Educação, o governador também fez a convocação de outro tanto. Já para os aprovados no cadastro de reserva da Polícia Civil e do Idaf, a espera continua.

1º concurso

Com a pandemia atrapalhando os planos do governador em realizar o primeiro concurso de sua gestão, finalmente a hora chegou: Gladson anunciou na tarde de hoje a abertura de um certame com 322 vagas efetivas de nível médio e superior para o Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE).

Volta pra casa

Depois de quase uma semana de atividades parlamentares em Cruzeiro do Sul, os deputados estaduais finalmente vão voltar pra casa, a Aleac, em Rio Branco. A primeira sessão na volta para a Capital ocorre nesta terça-feira (5).

Vai render

Os assuntos que foram debatidos nas audiências públicas realizadas pela Casa em Cruzeiro do Sul, a agropecuária do Juruá e a construção da estrada ligando Cruzeiro do Sul à Pucallpa, no Peru, devem continuar rendendo na tribuna da Aleac amanhã.

Pucallpa

Realizada no último sábado (2) em Cruzeiro do Sul, a audiência pública sobre a estrada CZS/Pucallpa, reuniu entusiastas e críticos a ideia. Para o deputado Roberto Duarte (MDB), favorável a construção da estrada, “além de viabilizar mais uma ligação terrestre entre os dois países, a estrada garante novas relações comerciais e fomenta o desenvolvimento regional, gerando mais oportunidades de negócios, emprego e renda na região”.

Soberba

Na última sexta (1), enquanto estava em Sena Madureira, o governador Gladson Cameli disse ao prefeito do município, Mazinho Serafim (MDB), que ele não o apoiasse, ia “pra balsa”. No Twitter, o ex-senador Jorge Viana (PT) não gostou e acusou Gladson de soberba. “Muita soberba, né não?…. Se achando, hein!”, escreveu.

Volta às aulas

Acompanhado da secretária estadual de Educação, Socorro Neri, o governador Gladson Cameli foi até o município de Plácido de Castro acompanhar o retorno das aulas presenciais dos estadantes da rede estadual após quase dois anos de aulas virtuais. “O mundo ficou de joelhos para esse vírus e aqui no Acre não foi diferente. Porém, com muita coragem e determinação, o governo e os demais órgãos deram as mãos para superarmos essa pandemia. Infelizmente, tivemos muitos prejuízos, como foi a suspensão das aulas. Hoje, mais de um ano e meio depois, o retorno das aulas presenciais é uma vitória do povo acreano. Vamos recuperar o tempo perdido e seguir em frente buscando um futuro melhor e com mais oportunidades para nossas crianças”, afirmou o governador.

Offshores

A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) vai encaminhar uma representação ao MPF para que investigue o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Carlos, sobre as offshores que ambos possuem nas Ilhas Virgens. Para a deputada acreana, há um “grave indício de interesses no exercício do cargo”.

Vai parar

Os médicos que atuam pelo município de Rio Branco ameaçam entrar em greve caso a prefeitura não dê uma resposta sobre a reformulação do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR). De acordo com o médico Guilherme Pulici, presidente do Sindmed-AC, o prefeito Tião Bocalom (PP) chegou a prometer melhorias durante a campanha eleitoral, mas, atualmente, parece não se preocupar com as reivindicações apresentadas.

“Há meses buscamos uma reunião com o responsável da pasta (da Saúde), apresentamos uma proposta, em julho, mas não houve retorno. Foram várias tentativas frustradas até que conseguíssemos realizar a entrega da minuta e, depois da apresentação, mais ninguém nos atendeu”, protestou.