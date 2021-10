Sem Neymar, PSG terá Ronaldinho na Champions e presença irrita o Barcelona

Se o PSG não terá Neymar para o confronto , o craque Ronaldinho Gaúcho será o convidado especial do PSG para o confronto contra o Leipzig, nesta terça-feira, às 16 horas, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League.

Apesar do histórico que tem no time francês, a presença irritou o Barcelona, segundo a imprensa espanhola. Isso porque, o brasileiro é pago para ser o embaixador do time e a relação entre os dois clubes é péssima, desde a contratação de Neymar em 2017.

De acordo com a mídia daquele país, recentemente, o Barcelona já não havia gostado das boas-vindas dada pelo brasileiro a Messi, quando o PSG confirmou oficialmente a sua contratação.

“É uma grande alegria ter jogado nestes dois clubes e agora ver o meu amigo com esta camisa, muitos momentos de alegria virão”, dedicou ao argentino em sua conta pessoal no Instagram. Ele também trocou palavras gentis com Sergio Ramos e lembrou que “já sentia o cheiro” da Liga dos Campeões para os parisienses.

Ronaldinho se destacou no PSG antes de ir para o Barcelona em 2003 em troca de 32 milhões de euros. Se em Paris se destacou estatisticamente (25 gols e 17 assistências em 77 jogos), no Barcelona elevou seu futebol ao próximo nível: 94 gols e 71 assistências em 207 jogos, além de ganhar uma Bola de Ouro (2005) e ser duas vezes escolhido o melhor jogador da FIFA (2004 e 2005).