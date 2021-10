Sem notícias: Família busca por mulher que sumiu com a filha há mais de 30 anos

Os familiares de Ana Rodrigues de Moraes, 61 anos, estão numa busca por notícias dela. Ela saiu de casa, há mais de 30 anos, levando uma filha pequena chamada Márcia Rodrigues de Moraes. A mulher deixou para trás o marido, Juvenal Celestino de Moraes(falecido); e os filhos Jorcelia Rodrigues de Moraes Silva, Maria Lúcia Rodrigues de Moraes, Luciano Rodrigues de Moraes e Juscelino Celestino de Moraes.

Os filhos contam que a mãe saiu de casa no dia 23 de agosto de 1989, quando moravam, na linha 621, no distrito, hoje município, de Governador Jorge Teixeira, em Rondônia. Desde então, há mais de três décadas, a família está procurando por informações que possam levar ao paradeiro da mãe e responder às várias perguntas que se fazem, em especial uma: qual o motivo de Ana ter abandonado a todos e desaparecido?

Segundo os filhos, no dia do sumiço, Ana saiu de casa para fazer compras em Jaru e ficou na casa de uma irmã dela. Lá, as duas decidiram fugir juntas e foram embora. A tia mudou de ideia e retornou para casa.

A mulher contou que elas foram parar em um garimpo na cidade de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. Ana não quis retornar para Rondônia e decidiu seguir em frente com a filha pequena, pegando carona com um caminhoneiro.

Desde então, os familiares vivem essa busca por Ana, para saber se ela está viva, onde está e o que houve com a filha que estava junto com ela.

Quem tiver qualquer informação de Ana Rodrigues Moraes, pode entrar em contato pelo telefone: 69 9 9301 9133.