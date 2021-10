Sem vencer desde 2014, lutador ex-UFC tem múltiplas fraturas no rosto. Fotos

Isso porque ele foi nocauteado por seu compatriota Joe Riggs, ex-lutador do UFC, e teve múltiplas fraturas no rosto. Além disso, Guillard precisou ser submetido a uma cirurgia no local, que foi considerada um sucesso pela equipe médica.

Confira a publicação que o próprio lutador fez em seu Instagram. A imagem é forte.

“Acabei de descobrir, às 3h15 da manhã (de domingo), que tenho cinco fraturas no meu osso orbital, e que terei que fazer uma cirurgia hoje. Quis dar a notícia aos meus fãs, amigos e família de que estarei bem. Me incluam em suas orações. Eu estaria mentindo se dissesse que não estou com medo. Vamos ver o que acontece”, legendou o lutador.