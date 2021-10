“Sena Madureira tem um governador que ama o seu povo”, diz Gladson Cameli

O município de Sena Madureira recebeu, nesta sexta-feira (1) o governador Gladson Cameli (Progressistas), que participou de uma extensa agenda na cidade acompanhado de autoridades e representantes de órgãos do Estado, além de representantes religiosos, presidente de associações de moradores e movimentos sociais.

O evento comemorativo aconteceu na escola Raimundo Magalhães, para entregar um pacote de obras que engloba a pavimentação asfáltica de três quilômetros de ruas e da Estrada Mário Lobão, além do anúncio da construção de uma ponte que liga o Primeiro e o Segundo Distrito da cidade e contou com participação de diversos órgãos.

Com a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), houve a assinatura de Ordem de serviços para reforma de quinze escolas, entrega de kits escolares, entrega de materiais didáticos e mobiliários para escolas de Sena Madureira. Já com a Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), o acompanhamento foi para a entrega de 100 cestas básicas para a população indígena de Sena Madureira.

O secretário de estado de infraestrutura e desenvolvimento, Cirleudo Alencar, que também esteve presente, parabenizou o governador e afirmou que em breve voltará ao município para dar ordem de serviço para o Porto do Rio Caeté, que beneficiará mais de 600 famílias e declara estar alegre por trabalhar ao lado de Gladson.

“Seja bem-vindo ao município de Sena Madureira. A união do governo e do município traz benefícios à população, estarmos juntos em várias ações. Parabéns pelo trabalho em favor do desenvolvimento da nossa cidade”, disse o secretário.

A deputada Meire Serafim afirmou ser um momento muito importante para Sena Madureira. “Eu sou grata pelo senhor ter tido essa sensibilidade para reconstruir a estrada Mário Lobão. Agradeço de coração pelo olhar que o senhor tem por Sena Madureira. Celebramos os 117 anos de Sena com essa união. Estou à disposição na assembleia legislativa”, enfatizou.

O Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre) esteve presente para oficializar a entrega da pavimentação do Ramal Mário Lobão, lançamento do processo licitatório para construção da ponte e entrega do monumento da entrada da cidade. A presença da Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC) foi para entregar Cédulas de RG para moradores da comunidade rural de Sena Madureira.

O deputado Gehlen Diniz (PP) agradeceu o governador e relembrou a ida de Gladson ao município para entregar a patrulha mecanizada. “Meses atrás o governador esteve aqui e entregou patrulha mecanizada para o município. Agora entrega a pavimentação da estrada Mário Lobão, e quem ganha com isso é a população. A população de Sena Madureira agradece pelo compromisso e humildade que o senhor tem para com a nossa cidade”, afirmou.

“Governador, nós acreditamos no senhor porque o senhor disse que a execução da nossa ponte é uma realidade. Nós estamos felizes porque sabemos que a união faz a força e que vamos comemorar essa grande vitória”, enfatizou o presidente da associação de moradores do Segundo Distrito, Raimundo Nonato, popularmente conhecido por Lôro.

Na ocasião, o prefeito de Sena Madureira Mazinho Serafim (MDB) deu boas vindas ao governador, destacou que é um momento muito importante e agradeceu a todos os funcionários que trabalharam nas obras do governo e município. “Nós fomos atendidos em vários momentos do governo Gladson Cameli, inclusive no período da alagação. Todos nós temos uma parcela de contribuição grande juntamente com a deputada Meire Serafim”, disse.

O Pastor Toinho Apolinário da Igreja Adventista afirma que a estrada está de primeira qualidade. “Todos corremos risco de morte diante da buraqueira que estava tomando conta da nossa estrada. Gladson está indo no mesmo caminho do tio Orleir Cameli de apoiar Sena Madureira. Não vamos trocar o certo pelo duvidoso”, diz.

Na oportunidade, Gladson pediu união entre os membros da política em Sena Madureira, além da união do povo e das equipes para que as ações em prol do município sejam executadas com agilidade. O governador agradeceu os senadores Márcio Bittar (MDB), Mailza Gomes (Progressistas) e Sérgio Petecão (PSD), o deputado federal Alan Rick (DEM) e demais parlamentares, ao prefeito do município Mazinho Serafim (MDB), e aos deputados estaduais Gehlen Diniz (PP) e Meire Serafim (MDB), e a toda Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

O governador também enfatizou que sempre valorizou Sena Madureira, já que a sua “primeira ministra”, a jornalista Silvania Pinheiro, o secretário de infraestrutura, Cirleudo Alencar, e o ex-líder do governo Gehlen Diniz são do município, além do chefe de gabinete, Cel. Messia, que foi comandante da Polícia Militar em Sena Madureira no período de 2003 a 2007.

Além disso, Gladson disse que o presidente Jair Bolsonaro tem atendido a todos os pedidos e tem sido um grande parceiro. O governador também destacou que a ponte do Segundo Distrito será feita e quem quiser chamar ele de mentiroso, vai ver a ponte construída, mas que precisa do apoio da prefeitura para executar a obra.

De acordo com Gladson, a vitória sobre a pandemia no Acre foi resultado do apoio e consciência de todos. “Para finalizar quero lembrar a todos da importância da vacinação para virarmos essa triste página da pandemia de Covid e seguirmos adiante. Então quem não se vacinou procure uma unidade de saúde e tome a sua vacina para a sua própria proteção, da sua família e das outras pessoas”, disse.