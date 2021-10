Sena Madureira volta a registrar casos da Covid-19 e tem três moradores internados 

Após vários dias de tranquilidade, a cidade de Sena Madureira voltou a registrar casos da Covid-19, segundo Boletim divulgado nesta noite pela Secretaria Municipal de Saúde. Nesta quarta-feira (20), dois casos foram confirmados.

Outro dado que chama atenção diz respeito às internações que também voltaram à cena. De acordo com o boletim, três moradores estão hospitalizados em decorrência da doença. Vale frisar que há meses o Hospital de campanha foi desativado e aberta uma ala específica no Hospital João Câncio Fernandes para atender pacientes com covid. “É preciso que a população fique atenta e não se descuide já que a pandemia não acabou “, alerta Donizete Fernandes, coordenador do setor de imunização.

Em Sena Madureira, todas as unidades de saúde disponibilizam doses da vacina contra a Covid-19 que são ofertadas para pessoas com 12 anos de idade em diante, sem comorbidades.