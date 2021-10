Senac Acre doa equipamentos ao Instituto Socioeducativo do Acre

O Sistema Fecomércio/AC, por meio do Senac Acre, doou na manhã da sexta-feira, 8, ao Instituto Socioeducativo do Acre (ISE), dez computadores e 20 cadeiras para equipar o laboratório de informática do Centro Socioeducativo Alto Acre, localizado em Brasiléia.

As doações do Senac Acre contribuirão com a melhoria no atendimento de adolescentes que se encontram em cumprimento de medidas socioeducativas e com a implantação do Projeto Informática em Ação que ofertará cursos profissionalizantes a esses jovens.

A diretora regional do Senac Acre, Débora Dantas, disse que estas doações são mais uma forma da instituição fortalecer seu objetivo em transformar vidas por meio da educação. “É gratificante fazer parte deste projeto, saber que estamos colaborando com o crescimento e desenvolvimento desses jovens, que são o futuro, e tenho certeza de que isso vai enriquecer o conhecimento. Sabemos que o que transforma pessoas é educação e esse é o papel do Senac”.

O presidente do ISE, Mário César Freitas, demonstrou sua gratidão ao Sistema Fecomércio/AC e que ações como essa é motivação para continuar e fortalecer o trabalho de recuperação e ressocialização de adolescentes. “Nossa principal missão é ressocializar, recuperar esses internos, esses adolescentes para que quando eles saiam de nossas unidades possam ter condições de concorrer no mercado de trabalho e ter alternativas de trabalho e renda essa é a nossa maior preocupação e para esse objetivo ser alcançado, é muito importante as parcerias e a parceria do Sistema S”.

O diretor do Centro Socioeducativo Alto Acre, Severino de Lima Monteiro, explicou que o destino dos computadores é equipar um laboratório de informática na unidade. “Esses computadores serão assim um pontapé para ofertamos curso de informática básica e em seguida um curso de informática avançado”.