Senado ou República? Moro bate o martelo, filia-se ao Podemos e confirma ser candidato

O ex-juiz Sergio Moro, aquele da da Lava-Jato e que foi o principal responsável pela prisão, durante mais de 500 dias, do ex-presidente Lula, vai mesmo concorrer às eleições de 2022. A dúvida é se ele será candidato a presidente ou ao Senado, admite o próprio ex-magistrado.

Se há dúvidas quanto ao cargo, a certeza é quanto ao Partido. Moro deve se ao Podemos, no próximo dia 10 de novembro, num ato que deve acontecer no Centro de Convenções, em Brasília.

Moro teria batido o martelo sobre sua filiação quando esteve no Brasil, no mês passado, para uma rodadas de conversas sobre seu futuro político. No ato de filiação, o ex-juiz já estará desligado da empresa Alvarez & Marsal, onde trabalha nos Estados Unidos. Até o fim de outubro, Moro tem inclusive eventos públicos representando a companhia.

O Podemos não descarta que o ato de filiação também possa incluir o anúncio da pré-candidatura de Moro à Presidência. Há, porém, a possibilidade deste anúncio ser feito mais para frente.