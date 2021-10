Senador Bittar cumpre agenda no Acre e entrega obras ao lado de Gladson e grande comitiva

O senador Márcio Bittar está no Acre para acompanhar o início das obras que estão sendo realizadas a partir de emendas liberadas para a infraestrutura do Estado. Ao todo, um total de R$ 590 milhões foi destinado em recursos.

Neste sábado (16), uma comitiva do Governo, secretários e lideranças do Alto Acre participa de uma visita técnica aos locais em que estão acontecendo as algumas das principais: a Estrada da Variante, em Xapuri; o Anel Viário do Alto Acre e muito em breve, a construção da Ponte da Sibéria, que ligará finalmente as zonas urbana e rural de Xapuri.

Em Rio Branco, o senador se reúne com as equipes da prefeitura e do governo para acompanhar o andamento dos projetos do Novo Mercado Municipal, a construção do Elevado da Ceará e o entorno da Avenida Chico Mendes, ambas obras fundamentais para desafogar o intenso fluxo de veículos e melhorar a segurança dos pedestres.

Participam das agendas de sábado o governador Gladson Cameli, diretor do Deracre Petrônio Antunes, professora e pré-candidata ao Senado, Márcia Bittar, além de secretários e chefes da equipe de Gladson.

Confira fotos: