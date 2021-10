Senador Davi Alcolumbre sinaliza que está disposto a se reunir com Bolsonaro

Após um mal-estar público, o presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP), sinalizou que está disposto a se reunir com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

O recado foi transmitido ao Palácio do Planalto na noite de quarta-feira (13) e confirmado à CNN Brasil por um interlocutor do senador. O encontro está sendo mediado pelo senador Flávio Bolsonaro (Republicanos -RJ).

Na tarde de quarta-feira (13), Alcolumbre havia desistido de se reunir com o presidente após ele ter afirmado à CNN Brasil que o presidente da CCJ estava agindo fora das quatro linhas da Constituição Federal.

Como resposta, Alcolumbre publicou nota pública na qual disse que não aceita ameaças. Para reduzir o mal-estar, interlocutores do Palácio do Planalto entraram em contato com o senador, incluindo Flávio.

Segundo relatos feitos à CNN Brasil, o filho do presidente insistiu na necessidade do encontro e compreendeu a necessidade de Alcolumbre se defender diante das críticas que vem recebendo.

Nesta quarta-feira (13), o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou que acredita que o impasse sobre a sabatina do ex-chefe da Advocacia Geral da União (AGU) André Mendonça, indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), pode ser resolvido ainda nesta semana.

“Confio plenamente que esse impasse pode ser resolvido na CCJ, tal como determina a norma, porque é uma Comissão especializada para uma aferição das qualidades de uma indicação ao STF”, afirmou a jornalistas.

O nome de Mendonça ao STF foi oficializado no mês de julho, após aposentadoria do ex-ministro Marco Aurélio Mello, mas ainda precisa passar por análise da CCJ.

“Acredito muito na solução desse impasse nesta semana para podermos focar em questões importantes do país que precisam soluções mais imediatas”, disse Pacheco.