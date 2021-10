Senadora Mailza Gomes se reúne com progressistas para buscar apoio nas eleições 2022

A senadora Mailza Gomes (Progressistas) almoçou neste sábado (23), com Tião Bocalom, Zequinha Lima, Rosana Gomes, Bené Damasceno e Kiefer Cavalcante, os prefeitos de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Senador Guiomsrd, Porto Acre e Feijó, para buscar apoio para as eleições de 2022.

O deputado José Bestene e os secretários municipais de Agricultura, Eracides Caetano e o da Casa Civil de Rio Branco, José Valtinho, e o secretário de Planejamento de Cruzeiro do Sul, Paulo Roberto, também estavam presentes.

“Temos construído uma base de apoio consolidada em todo o estado, reafirmei aos prefeitos minha candidatura à reeleição ao Senado em 2022 e pedi apoio e empenho na formação de chapas nas eleições ano que vem”, afirma Mailza em publicação no Instagram.

Ainda de acordo com a senadora, o Progressista é um partido que vem com forte expressão política, e na eleição de 2022 já estará alinhado em todos os estados para as disputas eleitorais. “Unidos, gente avança!”, finaliza.