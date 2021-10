Senadora Mailza libera R$ 2,6 milhões em emendas para municípios do Acre

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) teve R$ 2,6 milhões em emendas parlamentares liberadas para o Acre. Os valores das emendas foram divididos de acordo com a necessidade de cada município e pedido dos prefeitos, sendo que o dinheiro destinado é para investimento em infraestrutura, agricultura, construção e reforma de prédios públicos, extrativistas, compra de carros e infraestrutura.

“Sei e conheço de perto as necessidades da população do interior. Em todas as visitas que fiz aos municípios, conversei com todos os prefeitos, eles me fizeram esses pedidos e agora os recursos chegam para as prefeituras. É nossa obrigação parlamentar colaborar para a qualidade no atendimento da população e proporcionar melhorias importantes à vida da população nos municípios do nosso Acre”, destacou a parlamentar.

Os municípios contemplados foram:

– Brasileia – R$ 150 mil para Amopreb;

– Acrelândia – R$ 400 mil para construção do prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social;

– Feijó – R$ 800 mil para dois caminhões coletores de lixo;

– Tarauacá – R$ 500 mil reforma do Teatro José Potyguara;

– Jordão – R$ 350 mil aquisição de uma mini-escavadeira hidráulica;

– Sena Madureira – R$ 200 mil custeio na assistência social;

– Porto Acre – R$ 200 mil compra de uma caminhonete.