SENAI abre inscrições em cursos gratuitos presenciais e EAD

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está com inscrições abertas para cursos gratuitos em diferentes níveis de formação, entre técnicos e aperfeiçoamento profissional. Ao todo, são 18,8 mil vagas disponíveis em todo o país, nas modalidades de ensino presencial, semipresencial e a distância (EAD). Os interessados em se especializar e melhorar o currículo profissional devem acessar a lista completa dos cursos ofertados, de acordo com a unidade federativa da Instituição.

Vagas para cursos gratuitos do SENAI

As vagas para os cursos gratuitos do SENAI estão disponíveis em diversos estados brasileiros. Confira a seguir:

O estado com maior número de cursos disponíveis é Santa Catarina, com 7,7 mil vagas para cursos técnicos presenciais e semipresenciais em todo o estado. No Distrito Federal, são pouco mais de 900 vagas gratuitas. Em Rondônia, a Instituição oferece 2,1 mil vagas em 27 cursos EAD focados em carreiras profissionais da Indústria.

Já no Pará, são cinco mil vagas para as turmas da Nova Educação de Jovens e Adultos – EJA Profissionalizante, ofertadas em conjunto com o Serviço Social da Indústria (SESI). As oportunidades são para turmas de ensino fundamental II (6º ao 9º ano), ensino médio e ensino médio com qualificação profissional gratuita.