‘Seresta dos Amigos’: evento realizado por Clube da PM no Acre acontece neste sábado

O Clube de Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Acre promove o evento dançante Seresta dos Amigos neste sábado, 9, a partir das 23h. O Clube é localizado na rua Seoria Ferreira Lima, 72, no bairro Floresta Sul. A atração da Seresta é o Sexteto da Banda Karibe AC.

De acordo com um dos organizadores, o Subtenente Francisco de Assis Germano, o evento acontece com o objetivo de assegurar a segurança dos policiais militares, para que possam se divertir sem maiores perigos. “Nosso evento será seguro, amigável e contamos com 60 mesas disponíveis, que após esgotadas não haverão outras, além dos petiscos, tira gosto e bebidas”, afirma.

O evento, que é aberto ao público, tem vendas de mesas no valor de R$100,00, com desconto de 50% para sócios do Clube. Os interessados em comprar mesa para a Seresta dos Amigos devem entrar em contato com os números 98421-9429 e 99922-6578.