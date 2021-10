Servidor público: governo prevê mais contratações em 2022; saiba mais

O Governo Federal planeja contratar mais servidores públicos em 2022. Isso porque o projeto de Orçamento do próximo ano prevê a admissão de 70 mil novos colaboradores.

Para se ter uma ideia do aumento no número de contratações, o projeto de 2021, teve como previsão a contratação de 51 mil servidores ao longo deste ano.

Os impactos nos cofres públicos é estimado em R$ 4,7 bilhões. Mas de acordo com o Ministério da Economia, a despesa com pessoal em 2022 em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) será a menor do que nos anos anteriores.

O Ministério da Economia ainda ressaltou que o orçamento é autorizativo, não vinculando o Governo Federal a se ater a esse gasto com servidor público.

A aplicação deste recurso pode não ocorrer em eventual contingenciamento de recursos.

Servidor público: concurso federais previstos

Confira alguns concursos federais previstos para você já começar a se preparar:

CGU

O concurso CGU está autorizado e com edital confirmado para 2021. As provas, por sua vez, serão realizadas em fevereiro de 2022 (servidor público).

A confirmação foi dada pelo ministro da Pasta, Wagner Rosário, por meio de resposta a um seguidor em redes sociais.

O certame prevê a disponibilização de 375 vagas, sendo 300 para auditor ( nível superior) e 300 para técnicos (nível médio).

Os salários ofertados no edital serão de R$ 7.283,31 e R$ 19.197,06 para técnico e auditor, respectivamente.

