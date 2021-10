Servidora pública federal e Miss Brasileia, Daniela Barivieri conversa com ContilNet e revela preparativos para Miss AC: “Entrei para ganhar”

Siga meu Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher.

Daniela Barivieri Pacheco, de 27 anos, é natural de Várzea Grande – MT, mais adotou o Acre há 11 anos como seu lar. Acreana de coração, os pais de Daniela já residiram no município de Brasileia, que hoje ela representa no concurso Miss Universo Brasil Acre.

Daniele reside em Rio Branco, é moradora do Nova estação, e com apenas 27 anos de idade foi eleita Miss Universo Brasileia 2021, e é uma das 6 finalistas do concurso Miss Universo Brasil Acre, coordenado pela promoter Meyre Manaus.

Servidora pública federal e empreendedora, a acreana é bacharel em Análise de Sistemas com MBA em gestão, empreendedorismo e marketing. Nas horas vagas, Daniela curte escutar música, ficar com a família e amigos.

A Miss Brasileia brilha na noite desta quinta-feira (7), no mega evento Miss Acre, que acontece no Gran Reserva, com transmissão exclusiva do site ContilNet.

Daniela, conversou com o ContilNet na manhã desta quinta-feira e revelou sua intimidade e curiosidades sobre a sua preparação para hoje à noite, o grande dia que escolhe a nova Miss Acre. Confira!

Douglas Richer: Como surgiu esse sonho? Você sempre almejou participar de concursos de beleza e trabalhar como modelo?

Daniela Barivieri: Jamais havia passado na minha cabeça que um dia eu pudesse me interessar e até mesmo participar de um concurso de beleza.

Esse sonho surgiu após perceber que poderia fazer a diferença na vida de outras pessoas, inspirando e ajudando elas a ressignificar momentos ruins em algo bom na vida! Pois passei por um período longo com crises de ansiedade e depressão e após um longo processo de aceitação e autoconhecimento, percebi que poderia fazer a diferença na vida de outras pessoas!

Douglas Richer: Como é dividir a vida com trabalhos profissionais e os estudos?

Daniela Barivieri: No período do concurso de beleza minha rotina mudou completamente, tem sido bem tensa e corrida.

Douglas Richer: Você é natural de Brasileia?

Daniela Barivieri: Não! Meus pais moraram lá quando eu era neném, porém acabamos nos mudando e retornamos a 11 anos atrás para o Acre!

Douglas Richer: Como você se sente representando o município de Brasileia?

Daniela Barivieri: Me sinto honrada em representar o município de Brasiléia pois assim conseguimos levar um pouco mais da cultura e diversidade do nosso estado.

Douglas Richer: Onde você se imagina daqui alguns anos?

Daniela Barivieri: Me imagino realizando e conquistando meus atuais sonhos e projetos, com uma família linda, uma carreira profissional de sucesso e é claro, alcançando e inspirando milhares de pessoas com o meu trabalho que se iniciou no dia que me candidatei ao Miss Universo Acre!

Douglas Richer: Quais as expectativas para essa disputa?

Daniela Barivieri: Estão altas! Pois entrei na competição pra ganhar!

Douglas Richer: Caso seja eleita a Miss Acre 2021, você se sente preparada para representar o AC?

Daniela Barivieri: Sim! Estou me preparando pra representar nosso estado com excelência!

