Sesc abre inscrições para oficinas sobre criação de conteúdo audiovisual

Com foco na produção audiovisual, o Sesc no Acre realizará de 25 a 29 de outubro as oficinas “Roteiro e Práticas de Escrita”, com mediação de Sérgio de Carvalho; e “Eixo Afrobrasilidades”, com o instrutor Teddy Falcão. As inscrições podem ser feitas até 24 de outubro, pelo e-mail [email protected]. Podem se inscrever pessoas acima de 16 anos, de forma gratuita.

Oficina de Roteiro e Práticas de Escrita

A oficina se divide em dois momentos: no primeiro, que será introdutório, vai-se apresentar os conceitos básicos da elaboração de roteiros para ficção, curtas-metragens, sinopses para séries documentais e documentários. Do storyline até o primeiro tratamento. Criação de perfil de personagens, o argumento de documentário, a escaleta da ficção.

No segundo momento, vai-se introduzir a teoria de Joseph Campbell, reconhecidamente, um dos maiores estudiosos e mais profundos intérpretes da mitologia universal.

Oficina de cinema: Eixo Afrobrasilidades

O que é cinema negro e por que chamamos assim? Um Brasil sob a ótica do cinema negro; Teorias do Cinema e Análise fílmica na perspectiva afro; A linguagem do cinema negro e seus expoentes afro-brasileiros; os movimentos de cinema negro e o futuro.

Serviço:

Oficina de Roteiro e Práticas de Escrita

Instrutor: Sergio de Carvalho

Data: 25 a 29 de outubro de 2021

Horário: 08h às 12h

Carga Horária: 20h/aula

20 vagas – Formato virtual

Oficina de cinema: Eixo Afrobrasilidades

Instrutor: Teddy Falcão

Data: 25 a 29 de outubro de 2021

Horário: 14h às 18h

Carga Horária: 20h/aula

20 vagas – Formato virtual

Inscrição: Enviar nome, CPF, endereço, e-mail e contato para o e-mail: [email protected] Informações: 68 3302-1053