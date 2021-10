Show de Gustavo Lima é confirmado no Acre; veja dia, local e outros detalhes

No dia primeiro de dezembro o Acre será palco do cantor Gustavo Lima. O show já está confirmado e ocorre no Estacionamento do Parque de Exposições: “o Embaixador volta a Rio Branco para marcar o retorno dos grandes eventos no Acre, em um mega show”, diz anuncio.

Os ingressos ainda não estão a venda, mas a organização adiante que serão limitados: “em breve estarão disponíveis em um super lote promocional”, afirmou James Pequeno, que faz a divulgação.

Informações podem ser obtidas pelo telefone (68) 98403-3561.