Sicredi Biomas doa livros e prateleiras para bibliotecas do Acre

A Cooperativa Sicredi Biomas MT AC AM realizou nesta sexta-feira (1/10), a entrega de kits para as bibliotecas acreanas como parte de um projeto que visa impulsionar a leitura e o cooperativismo no Estado. A ação vai contemplar 12 bibliotecas estaduais que fazem parte da Fundação Elias Mansour.

O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, sendo formado por 108 cooperativas e está há mais de 115 anos contribuindo para a construção de uma sociedade cada vez mais próspera. Como parte do sistema, a Sicredi Biomas conta com mais de 48 mil associados e há 32 anos oferecendo soluções financeiras para agregar renda e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e das comunidades.

Os kits entregues para as bibliotecas contêm 15 unidades de livros variados com títulos que ressaltam a importância do cooperativismo para o desenvolvimento das comunidades. Além disso, também faz parte do kit uma prateleira móvel com espaço mais de 50 volumes.

A parceria entre Sicredi Biomas e Fundação Elias Mansour vai atender 8 bibliotecas estaduais e 4 casas de leituras. “O objetivo é expandir o cooperativismo e incentivar a leitura. O cooperativismo é um modelo sustentável para nossa região, mas ainda pouco conhecido na região norte do país. O cooperativismo não é apenas um modelo de negócio, mas uma filosofia de vida que, inclusive, pode nos fazer pensar como podemos nos reorganizar através dele.” Afirma o assessor de desenvolvimento do cooperativismo da Sicredi Biomas, Eber Ostemberg.

Para o presidente da Cooperativa, Eduardo Ferreira, esse projeto proporciona mais oportunidade de acesso à leitura e conhecimento sobre os benefícios do cooperativismo para as comunidades. “O cooperativismo pode mudar realidade e nós estamos aqui para contribuir com isso. A Fundação pode sempre contar com o Sicredi para parcerias futuras. Nossa intenção é sempre contribuir para o desenvolvimento das comunidades.” Finaliza o presidente.

A Fundação Elias Mansour foi criada em 1999 através de Lei Estadual para fazer gestão da política cultural do estado e também para coordenar, proteger e ressaltar o sistema estadual da cultura acreana. A Fundação foi representada no ano pelo seu presidente, Manoel Pedro e pelo dirigente do sistema estadual de bibliotecas públicas do Estado, Jackson Viana. Manoel Pedro ressaltou a importância da parceria com a Sicredi Biomas e disse que o projeto leva inovação para as bibliotecas trazendo títulos variados. O Sicredi tem um olhar humanista, preocupado com o social ressaltando e isso anda em conjunto com os objetivos da Fundação.”

Alguns dos títulos doados à Fundação são: Donos do próprio destino; Os dois pinheiros continuam firmes?; História da doutrina cooperativista; O socialismo com rosto humano e O cooperativismo. As obras serão catalogadas e em breve estarão à disposição da comunidade. O ato contou com a participação do presidente da Sicredi Biomas, Eduardo Ferreira, e também do presidente da Fundação Elias Mansour, Manoel Pedro.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 32 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2020 de mais de 48,7 milhões de reais e administra um montante de mais 1,3 bilhões de reais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,9 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).