Silvio Santos enfrenta grave doença, médico morre e família arma barraco

A depressão de Silvio Santos continua sendo assunto dentro e fora do SBT. O estado de saúde do apresentador e empresário apresenta piora e sua depressão se agrava, preocupando amigos, família e funcionários.

O motivo da complicação teria se dado após a morte de Morton Aaron Scheinberg, reumatologista de Silvio há anos. O médico faleceu no dia 27 de setembro, aos 73 anos, a causa não foi informada.

Segundo o colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles, Scheinberg era o único médico de quem Silvio respeitava as orientações e ainda dava ouvidos (e nem sempre…). Desde então o apresentador tem se negado a obedecer ordens médicas, causando discussões na família, entre as filhas.

Silvio Santos se afasta do SBT e vive isolado

Sem comparecer ao SBT desde que contraiu Covid-19, Silvio Santos estaria passando por uma tristeza profunda. Dessa maneira, apresentador, acostumado a tomar todas as decisões dentro da emissora, preocupa funcionários e familiares.

O afastamento da emissora teria afetado o empresário, que se encontra incomunicável. Desta forma, Patrícia Abravanel assumiu atualmente o Programa do Silvio Santos.

Desde então as decisões feitas pela alta cúpula do SBT tem sido feitas de forma conservadora e seus braços-direitos esperam a volta do apresentador para tomar decisões mais ousadas novamente.

No entanto a assessoria do SBT nega a informação, “Ele está falando sim com toda sua diretoria, só está trabalhando em casa, se resguardando, pois pegou Covid“, afirmou a emissora.

Bem como Patrícia, sua filha, fez questão de esclarecer a questão da aposentadoria do pai:

“Silvio Santos não se aposentou. Ele vai voltar, sim, mas quando ele estiver meio assim, sabe?, vai me mandar aqui de vez em quando. Tudo bem?”, tranquilizou Patrícia. “Quero deixar claro a todas colegas de trabalho, que acompanham o Silvio Santos há tantos anos, que não estou substituindo, até porque ele é insubstituível. Estou simplesmente aqui obedecendo. Ele falou para eu vir aqui hoje”, disse a herdeira do SBT.

Portanto, resta esperar que Silvio consiga sair desse momento conturbado.