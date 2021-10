Sipam dá detalhes sobre a frente fria que chega ao Acre; veja na previsão do tempo desta segunda

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que a frente fria chegou ao Acre neste começo de semana e instabilizou o tempo em todo o estado.

A previsão para esta segunda-feira é de céu encoberto com chuva a qualquer hora na capital, no Vale do Acre e em todo o leste acreano, com possibilidade de que ocorram grandes volumes de chuva.

Nas demais regiões do estado o dia será de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas a partir da tarde, com possibilidade de temporais.

Esta frente fria traz mais um evento de friagem ao estado, que amenizará bastante o forte calor dos últimos dias em todo o Acre.